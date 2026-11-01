Bingöl'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

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