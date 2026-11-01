Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Bingöl'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 02:02 Güncelleme:
        Bingöl'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı
        SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı
        Sosyal medyaya 15 yaş sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sosyal medyaya 15 yaş sınırı! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Fidan: Anlaşmaya varmak zorundalar
        Fidan: Anlaşmaya varmak zorundalar
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Altın Portakal 'Taş ve Tüy'e
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı
        Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı
        Bingöl'de kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi
        Bingöl'de kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi
        Bingöl merkezi 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
        Bingöl merkezi 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
        Bingöl merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 zanlıdan 20'...
        Bingöl merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 zanlıdan 20'...
        Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 96 öğrenci belgelerini aldı
        Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 96 öğrenci belgelerini aldı
        Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor