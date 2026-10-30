Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 96 öğrenci belgelerini aldı

Bingöl'de Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 96 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, hafız olmanın Kur'an'ın muhafızı olmak anlamına geldiğini söyledi.

Bingöl Üniversitesi bünyesindeki Kıraat Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Şahin, merkezde üniversitenin farklı fakültelerinden öğrencilerin, din görevlilerinin ve vatandaşların Kur'an-ı Kerim eğitimi aldığını, yaklaşık 200 kişinin merkezden yararlandığını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursları aracılığıyla her yaş grubuna Kur'an öğrenme imkanı sunduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

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"Artık Kur'an bilmeyen kimse kalmasın. Bugün bu kadar imkan varken Kur'an'ı öğrenmeden, Kur'an'la buluşmadan bu dünyadan göçersek yazık olur. Bizim hidayet rehberimiz, iki cihan saadetimiz, rahmet vesilemiz, şifa kaynağımız olan bu Kur'an'ı hem lafzını öğrenerek okumaya çalışalım hem manasını anlayarak yaşamaya çalışalım hem de onun ahlakıyla ahlaklanalım. Çünkü bizi kurtaracak olan Kur'an'dır.

Kur'an'ı ezberlemek ne kadar büyük bir şerefse, Kur'an'ı unutmak da o kadar büyük vebaldir. Ömrünüz boyunca hafız kalmaya ve hafız olarak ölmeye dikkat edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim sadece ezberlenmek için gelmiş bir kitap değildir. Kur'an anlaşılmak ve yaşanmak için gelmiş bir kitaptır. Siz yürüyen Kur'an'sınız. Artık öyle bir ahlak sahibi olacaksınız ki size bakan imrenecek. Dolayısıyla Kur'an ahlakını üzerinizde yaşayarak temsil edeceksiniz."

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- "Kur'an-ı Kerim'i rehber edinirsek çok farklı yerde oluruz"

Vali Cahit Çelik de Anadolu'nun birçok yerinde görev yaptığını, maneviyatı yüksek ve Kur'an'ı seven bir kentte vali olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın yanı sıra anlamanın ve yaşamanın da önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Kur'an-ı Kerim'i eğer rehber edinirsek, hayatımızın mihenk taşları Kur'an'ın emrettiği hususlar çerçevesinde döşenirse, o zaman inanın çok farklı yerde oluruz." dedi.

Çelik, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ve onları yetiştiren aileleri kutlayarak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Programda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve İl Müftüsü Orhan İmamoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan 96 öğrenciye belgeleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.