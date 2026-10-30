Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçti.

        Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığını öğrenen aile, kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine dün sabah saatlerinden itibaren AFAD ekiplerince Peşmen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Peşmen'in 25 Ekim saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında görüldüğü tespit edildi.

        REKLAM

        Ekiplerin, Elbaşı köyü kırsalında dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 96 öğrenci belgelerini aldı
        Bingöl'de hafızlığını tamamlayan 96 öğrenci belgelerini aldı
        Bingöl'de bulutlar yeryüzüyle buluştu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı
        Bingöl'de bulutlar yeryüzüyle buluştu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı
        Bingöl'de alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
        Bingöl'de alzaymır hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
        Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
        Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı
        Karlıova'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Karlıova'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı