Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçti.
Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığını öğrenen aile, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine dün sabah saatlerinden itibaren AFAD ekiplerince Peşmen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Peşmen'in 25 Ekim saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında görüldüğü tespit edildi.
Ekiplerin, Elbaşı köyü kırsalında dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.
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