Bingöl'de kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi
Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bingöl’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 250 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket içerisinde toplam 360 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 4 paket içerisinde 20 adet puro ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.
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