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        Bingöl'de kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi

        Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Bingöl'de kaçak sigara operasyonu: Çok sayıda ürün ele geçirildi

        Bingöl’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 250 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket içerisinde toplam 360 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 4 paket içerisinde 20 adet puro ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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