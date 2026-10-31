Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı

Kaza, BingölErzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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