Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı
Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Bingöl’de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, BingölErzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.
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