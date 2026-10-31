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        Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı

        Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı

        Bingöl’de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaza, BingölErzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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