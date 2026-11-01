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        Bingöl'de iki otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Bingöl'de iki otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

        M.D. yönetimindeki 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi Çay Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.N.B. (17) ve A.O.A'ya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalara, aynı yönde ilerleyen B.A. yönetimindeki 12 AAH 670 plakalı otomobil de çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.N.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.O.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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