Bingöl'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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