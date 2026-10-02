Bingöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 22:30 Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahallesi Erbakan Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 12 ACR 347 plakalı kamyonet ile 12 AAK 213 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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