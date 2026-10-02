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        Bingöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Bingöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yeni Mahallesi Erbakan Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 12 ACR 347 plakalı kamyonet ile 12 AAK 213 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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