Bingöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahallesi Erbakan Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 12 ACR 347 plakalı kamyonet ile 12 AAK 213 plakalı motosiklet çarpıştı.

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