Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.
Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde M.P. idaresindeki 12 T 0035 plakalı taksi, B.A'nın (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada B.A. ile bisiklette bulunan Y.U. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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