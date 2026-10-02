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        Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı

        Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı

        Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.

        Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde M.P. idaresindeki 12 T 0035 plakalı taksi, B.A'nın (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazada B.A. ile bisiklette bulunan Y.U. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 2 çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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