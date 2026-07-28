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        Bingöl'de Murat Nehri'nde adacıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Bingöl'de Murat Nehri'nde adacıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Murat Nehri kıyısında piknik yaptığı sırada baraj kapaklarının açılmasının ardından bir kişi adacıkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan kişi, bot yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Paylaşımda, vatandaşların baraj ve akarsu çevresinde vakit geçirirken su seviyesindeki ani değişimlere karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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