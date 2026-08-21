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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 80 kök Hint keneviri, 1,906 kilogram esrar ile seri numarası silinmiş 1 pompalı tüfek​​​​​​​ ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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