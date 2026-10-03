GÜNCELLEME - Bingöl'de asansör kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında yaşamını yitiren Abdülkerim Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de Solhan'da meydana gelen asansör kazasında yaralanan Demir'in (15) önce Bingöl Devlet Hastanesinde, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Çelik, "Sevgili öğrencimizin vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Günlerdir sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz öğrencimizin vefat haberi hepimizi derinden üzmüştür. Genç yaşta hayatını kaybeden evladımızın acısını yüreğimizde hissediyor, ailesinin yaşadığı tarifsiz acıyı paylaşıyoruz. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Demir'in işlemlerin ardından hastaneden alınan ve Yeşilova Mahallesi'ndeki Aşağı Barakalar Camisi'ne getirilen cenazesi, burada kılınan namazın ardından Bazmana Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazaya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Hüseyin Artunç Lisesinin pansiyonundaki yemekhanede meydana gelen asansör kazası sonucu bir öğrencinin yaralandığı belirtilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, ilgili kurumlar tarafından da idari inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.