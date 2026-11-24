Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şahadetlerinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde bir anma programı düzenlendi. Şehitler için kabirleri başında Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra protokol tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Anma programı sonunda Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, tüm şehitlere rahmet dileyerek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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Programa Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, Ahlat Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, Ahlat Belediye Başkan Vekili Necmiye Taşdemir, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.