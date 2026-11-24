Kent merkezi ve ilçelerde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağışlarla debisi yükselen Karmuç Deresi'nden Van Gölü'ne akan çamurlu su, kıyıda renk değişimine neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.