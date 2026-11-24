Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Program sabah saatlerinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk heykeline İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ergezen Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen program Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde devam etti. Okul öğretmenlerinden Bilge Işık Ayber tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmada, "Bugün 24 Kasım. Bugün, Atatürk'ün başöğretmenliğe kabul edildiği; bilgisizlikten çorak topraklara dönen nesilleri akıl, bilim ve sevgiyle sulayan; birbirinden harika ve eşsiz güzellikte çiçekler yetiştiren, tükeninceye kadar yanan bir mum gibi etrafını aydınlatan, kültürlü nesiller oluşturan; zekâyı, hayali, duyguyu ve bilimi işleyen eğitim ordusunun, biz öğretmenlerin günü. Bu duygu meşalesiyle; elindeki kalemle, zihnindeki bilimle ve yüreğindeki sevgiyle dünyayı güzelleştirebileceğine, yarınları dönüştürebileceğine inanan; Atatürk'ün "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller yetiştirme idealini omuzlayan tüm öğretmen arkadaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevi başında şehit edilen öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm eğitim neferlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Ardından okulun mehteran takımı sahne aldı. Şiirlerin okunması, zeybek gösterisi, video sunumları, oratoryo ve öğrencilerin darbuka gösterileri ile program devam etti.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Orhan Ergin, Ahlat Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Şener, Ahlat Belediye Başkan Vekili Necmiye Taşdemir, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.