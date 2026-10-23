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        Ahlat'ta huzur ve asayiş denetimleri

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamu düzeninin, genel güvenlik ve asayişin temini ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla umuma açık yerler, tarihi ve kültürel alanlar ve güvenlik açısından kontrolü gerekli bölgelerde huzur ve asayiş denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Ahlat'ta huzur ve asayiş denetimleri

        Bitlis’in Ahlat ilçesinde kamu düzeninin, genel güvenlik ve asayişin temini ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla umuma açık yerler, tarihi ve kültürel alanlar ve güvenlik açısından kontrolü gerekli bölgelerde huzur ve asayiş denetimleri devam ediyor.

        İlçede emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından okul ve çevrelerinde; asayiş, trafik, okul servisi, metruk bina ve narkotik denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya’nın talimatıyla kolluk kuvvetleri koordinasyonu içerisinde yürütülen önleyici tedbir çalışmaları kapsamında, mevzuata aykırı durumların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

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        Ahlat Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "İlçemizin her noktasında asayiş açısından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarmamızı ve kurallara uyum sağlayan vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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