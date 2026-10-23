Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te kaçak avlanmış canlı keklikler doğaya salındı

        Bitlis'te kaçak avlanmış canlı keklikler doğaya salındı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış keklik ele geçirildi. Keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Bitlis'te kaçak avlanmış canlı keklikler doğaya salındı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış keklik ele geçirildi. Keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. DKMP Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, göçer çadırların olduğu ve bu çadırların etrafında kekliklerin olduğu ihbarı üzerine Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber bölgeye gidildi. Yapılan aramada çok sayıda kakaç avlanmış canlı keklik ele geçirildi.

        Ele geçirilin keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımları gerçekleştirildi. Kafes ve tuzaklar da avda kullanılması yasak olan malzemeler olduğundan imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Göçerlerin Van'dan Siirt'e zorlu dönüş yolculuğu başladı
        Göçerlerin Van'dan Siirt'e zorlu dönüş yolculuğu başladı
        Bitlis Emniyet Müdürü Ataman basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Bitlis Emniyet Müdürü Ataman basın mensuplarıyla bir araya geldi
        ASIRLIK MEKTEPLER - Bitlis'in ilk mektebi 101 yıldır aynı binada gelecek ne...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Bitlis'in ilk mektebi 101 yıldır aynı binada gelecek ne...
        Tatvan'da şehitler anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Tatvan'da şehitler anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Bitlis'te karakovan balı hasadı sürüyor
        Bitlis'te karakovan balı hasadı sürüyor
        Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı; rekolte beklentisi yüksek
        Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı; rekolte beklentisi yüksek