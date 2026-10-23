Göçerlerin Van'dan Siirt'e zorlu dönüş yolculuğu başladı

Van ve Bitlis’in serin yaylalarından havaların soğumasıyla birlikte ayrılan göçerler, binlerce küçükbaş hayvanla Siirt’e doğru yola çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sıcak illerinde yaşayan göçerler, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Van ve Bitlis gibi serin illerin yaylalarına göç ediyor. Yaklaşık 6 ay boyunca bu bölgelerde konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte yeniden memleketlerine dönmek üzere yola koyuluyor.

Küçükbaş hayvan sürüleriyle birlikte hareket eden göçerler, aileleriyle beraber günler süren zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Uzun süren yolculuk boyunca zaman zaman asfalt yollarda, bazen de kırsal alanlarda ilerleyen göçerler, hem kendilerinin hem de hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

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İlkbahar aylarında Siirt’ten Van’a giden göçer Mehmet Seyhan, yaklaşık bir ay önce yeniden Siirt’e dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Yolculuk sırasında binlerce küçükbaş hayvanla birlikte zorlu şartlarda ilerlediklerini belirten Seyhan, yaz boyunca hayvanlarından süt, yoğurt ve peynir gibi ürünler elde ederek bunları sattıklarını ifade etti.

Günlerce süren yolculuk esnasında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için günde iki veya üç kez mola verdiklerini anlatan göçerler, bu molalarda hayvanlarını sağarak günlük işlerini de sürdürüyor.

Doğayla iç içe, zorlu şartlarda gerçekleştirilen göç yolculuğunda aileler, hem hayvanlarını korumaya hem de geçim kaynaklarını güvence altına almaya çalışıyor. Van’dan yola çıkan göçerlerin, uzun ve meşakkatli yolculuklarının ardından aralık ayının sonlarına doğru Siirt’e ulaşması bekleniyor.