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        Bitlis'te yaban hayvanları doğal yaşam alanlarına kavuştu

        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında koruma altına alınan yaban hayvanları, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Bitlis'te yaban hayvanları doğal yaşam alanlarına kavuştu

        Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında koruma altına alınan yaban hayvanları, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 2425 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında el konulan hayvanlar, DKMP ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinin ardından 29 Eylül'de yeniden doğaya salındı.

        Öte yandan, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden Bitlis'e getirilen bir yetişkin dişi ve bir yavru yaban keçisi de 21 Ekim 2026 tarihinde Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı. Antalya ve Bitlis DKMP Müdürlüğü personelinin koordinasyonunda gerçekleştirilen salım işlemiyle yaban keçileri doğal yaşam alanlarına kavuştu.

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        Bitlis DKMP Müdürlüğünün yaban hayatının korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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