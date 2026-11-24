Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Ahlat Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa katılan Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, tüm şehitlere rahmet dileyerek, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.