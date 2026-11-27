Edinilen bilgilere göre olay, Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yaşandı. İnşaatın temel dolgusu için toprak taşıyan kamyon, yükünü boşalttığı sırada zeminin kayması sonucu yan devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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