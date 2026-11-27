Bitlis Eren Üniversitesi, İstanbul’da kentin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtıldığı Bitlis Tanıtım Günleri’nde yerini aldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 2629 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen programın açılışına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Behçet Kocaman, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, BİLKON Başkanı Selim Korkmaz, Bitlis ve İstanbul’un ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis’in köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve sahip olduğu potansiyelin geniş kitlelere tanıtılması açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı. Bitlis Eren Üniversitesinin eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Elmastaş, Bitlis’in değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Etkinliğin ilk gününde tanıtım alanındaki stantları ziyaret eden Rektör Elmastaş, katılımcılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Üniversitenin tanıtım standında akademik birimler, bilimsel çalışmalar, öğrencilere sunulan imkânlar, sosyal ve kültürel faaliyetler ile yürütülen projeler hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Ziyaretçiler, Bitlis Eren Üniversitesinin akademik gelişimini ve bölgesel kalkınmaya sunduğu katkıları yakından tanıma fırsatı buldu.

Bitlis’in kültürel değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasına, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan Bitlis Tanıtım Günleri, 29 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.