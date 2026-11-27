Bitlis'te dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 27.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
Bitlis’in Ahlat ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tahtı Süleyman Mahallesi Karga Köprü mevkisinde A.A. yönetimindeki 09 K 4671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile 3 yolcu Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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