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        AK Parti Bitlis İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması

        AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Mevlana Parkı'nda bir araya gelen partililer adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Miraç Kocaman, çevrenin korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğu söyledi.

        Sıfır atıkla ilgili politikalara değinen Kocaman, şunları kaydetti:

        "Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen sıfır atık hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su, geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Biz betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. İnanıyoruz ki çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır."

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