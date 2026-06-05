Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılmaya göre, yarışmaya katılan liseli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için çaba gösterdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Salim Ekin, jüri üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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