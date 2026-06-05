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        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

        Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

        Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

        Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılmaya göre, yarışmaya katılan liseli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için çaba gösterdi.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Salim Ekin, jüri üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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