Bitlis'te "el sanatları ve giyim ürünleri sergisi" açıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince "el sanatları ve giyim ürünleri sergisi" açıldı.





Merkezi derslikler binasında düzenlenen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları ve giyim ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve beraberindekiler, sergide bulunan ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kursiyerleri tebrik eden Elmastaş, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumsal gelişime katkı sunduğunu belirtti.



