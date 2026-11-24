"Yeşilay ile sağlıklı, üretken ve bağımsız bir yaşama birlikte renk katıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın önemine dikkat çekildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, gönüllüler katıldıkları etkinlikte mandala boyayarak keyifli vakit geçirdi.

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