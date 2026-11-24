Şehit öğretmenler anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi ile "Hizan'da Öğretmen Olmak" adlı video izlendi. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Hizan Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

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