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        Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan üreticiler, karakovan balı hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı

        Bitlis'in Mutki ilçesinde yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan üreticiler, karakovan balı hasadına başladı.

        Vali Ahmet Karakaya da ilçeyi ziyaret ederek arıcılarla bir araya geldi ve karakovan balı hasadına katıldı.

        Arıcı kıyafeti giyerek üreticilerle birlikte bal hasadı yapan Karakaya, Bitlis'in yaklaşık 300 bin arılı kovanla Türkiye'de arılı kovan varlığı açısından dördüncü, karakovan sayısında ise ilk sırada yer aldığını söyledi.

        Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinin arıcılık açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Kentte yıllık yaklaşık 2 bin 100 ton bal üretiliyor. Bu miktar, Türkiye'deki toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,16'sını karşılıyor. Bu değerler, ilin arıcılık alanında ne kadar güçlü olduğunu ve potansiyelini de vurgulamaktadır. Bitlis balını değerli kılan husus, zengin ve eşsiz doğasıdır. Buna ek olarak arıcılarımızın yıllardan beri gelen tecrübesi, çabası ve emeği de önemlidir. Dağlarımızın, yaylalarımızın ve yüksek rakımlı doğal alanlarımızın sunduğu zengin bitki örtüsü, balımızın kendine özgü aromasını ve kalitesini artırmaktadır."

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        Karakaya, Bitlis balının Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

        Üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dileyen Karakaya, arıcılık sektörünün kentin ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

        Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Caner Güngördü de bu yıl bal veriminin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu anlattı.

        Güngördü, "Geçen yıl kurak bir mevsim geçirdik ve arıcılarımız rekolte düşüklüğü yaşadı. Bu yıl rekoltede önemli bir artış var. Üreticilerimiz şu anda hasatlarını sürdürüyor. Hasadın tamamlanmasının ardından Bitlis balımızı Avrupa'da düzenlenecek bal yarışmasına göndereceğiz, derece alacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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