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        Bitlis'te mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Bitlis'te mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis'in Hizan ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi'ndeki mezarlığın otluk alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Mezarlıkta ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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