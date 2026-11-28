Tatvan'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Max" ile yapılan aramada, yabancı uyruklu yolcunun valizindeki kıyafetlere emdirilmiş 14 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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