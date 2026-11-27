İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cenan Sami Akkan ve Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Güner Alptekin, hizmete giren merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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