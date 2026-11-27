Bitlis'in Tatvan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin doğayla iç içe eğitim alabilmesi amacıyla okul bahçesine "Açık Hava Yaşam ve Beceri Atölyesi" kuruldu.

Sahil Anaokulunun bahçesinde oluşturulan atölyenin açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, öğrencilerle birlikte yaptı.

Ahşap atölyede sınıf masaları, oturaklar, kitaplar, el becerisi ekipmanları, çiçek ve fidanların yanı sıra çeşitli eğitim materyalleri bulunuyor.

Atölyeyi gezen ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Demirer, okulda 152 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Okul bahçesinin değerlendirilmesiyle oluşturulan atölyede öğrencilerin hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde eğitim ve etkinliklerini sürdüreceğini belirten Demirer, çocukların kitap okuma, oyun oynama, çiçek ve fidan dikme gibi etkinliklerle doğayla iç içe vakit geçireceğini ifade etti.

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Sahil Anaokulu Müdürü Cihan Masdar da eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmayan, çocukların yaşayarak ve keşfederek öğrendiği bir anlayışla atölyeyi oluşturduklarını belirtti.

Çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını anlatan Masdar, okulun imkanlarıyla hazırladıkları alanı eğitim faaliyetlerine kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.