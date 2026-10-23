Bitlis'in Hizan ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali" başladı.

Hizan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Hizan Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali, ilçe merkezinde başladı. Hizan çarşı merkezinde gerçekleştirilen ve iki gün devam edecek olan festivalde, ilçede faaliyet gösteren arıcılar bu yılki hasat döneminde elde ettikleri karakovan ballarını kurdukları stantlarda sergiledi. Festival alanında açılan stantlarda Hizan balının tanıtımı yapılırken, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Doğal üretim yöntemi ve kendine özgü özellikleriyle öne çıkan Hizan karakovan balı, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesi kapsamında dünya liderlerinin sofrasında da yer almıştı. Uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan bu gelişmeyle birlikte Hizan balı, bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında dikkat çekiyor. Hizan'ın arıcılık potansiyelini tanıtmak, yerel üreticileri desteklemek ve karakovan balının marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen festival, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar stantları gezerek, ürünleri yakından inceleme ve Hizan balı hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinin Bitlis genelinde olduğu gibi eşsiz doğasıyla ve zengin florasıyla her alanda oldukça verimli bir yöre olduğunu belirterek, "Özellikle arıcılık noktasında Türkiye'de adından söz ettirir bir seviyede olan ilimiz ve Hizan ilçemiz çok şükür ki üretimiyle ve kalitesiyle de ciddi bir mesafe kat etmiş durumda. Bitlis balı geçen yıl tescille coğrafi işareti aldı. Bu önemli bir aşama. Buna ek olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde NATO zirvesinde dünya liderlerine tattırılması apayrı bir nokta oldu. Elimizde toplam 303 binin üzerinde arılı kovan bulunmaktadır. Kovan sayısıyla Türkiye'de dördüncü sıradayız. Ancak ülkemizdeki toplam karakovanların ise yüzde 40'ı Bitlis'te bulunuyor. Türkiye genelinde karakovan varlığı açısından birinci sırada yer alıyoruz. Bu çok önemli. Bunu korumak ve geliştirmek, buradaki bütün yetkili arkadaşlarımızın ve bizlerin görevidir. 2 bin 100 arıcımız yaklaşık 55 ton bal üretiyor. Bu ciddi rakamları daha da geliştireceğiz inşallah. Hizan ilçemizde de 70 bin 200 karakovan olmak üzere 161 bin 458 kovan bulunmaktadır. Yaklaşık bin ton bal üretiliyor" dedi.

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Hizan Kaymakamı Mete Öztürk ise festivalin sadece bir ürünün tanıtılması olmadığını belirterek, "Hizan'da birçok ürünü bu topraklarda yetiştirme şerefine nail oluyoruz. Bu topraklar bereketli topraklar. Narından incirine, fıstığına, fındığına kadar birçok ürünü yetiştirdiğimiz topraklar. Tabii ki bu ürünler tek başına yetişmiyor. Bir emek, bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bir sabır gösterilmesi gerekiyor. Hizanlı vatandaşlarımız da bu sabrı, bu emeği, bu üretim kültürünü en derin bir şekilde gösteren, bu teveccühte bulunan bir halk, bu teveccühte bulunan bir vatandaşımız. Dolayısıyla bizler yaklaşık 3 ay önce Hizan'da göreve başladık ve burada, bu güzide ilçede, Bitlis'imizin güzide ilçesinde bu çabayı, bu azmi gördük. Ortaya çıkan ürünlere şahit olduk. Bunların tanıtımına, geliştirilmesi ilçe, ülkeye mal edilmesine şahitlik ettik" dedi.

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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, düzenlenen festivalin önemine değinerek, "Bitlis'in balı, Hizan'ın balı fark etmiyor tanıtımlar yapılıyor. Biz de üniversite olarak son 34 yıldır arıcılık alanında bazı çalışmalar yaptık. Bir arı işletmesini önce kurduk. Arkasından Arı ve Arı Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezini kurduk. Yine çok önemli bir laboratuvar kurduk. Bal analiz laboratuvarımız şu anda, bu sene kısa bir süre önce uluslararası akreditasyon aldı. Dolayısıyla bütün bal üreticilerimizi bu merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivale Bitlis Valisi Ahemt Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kurum amirleri, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.