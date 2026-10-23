Hizan'da meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.
Hizan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mete Öztürk ve Belediye Başkanı Yahya Şam katıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Hizan Devlet Hastanesi işbirliğinde düzenlenen programda, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Programda konuşan katılımcılar meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulmasının ve erken teşhisin önemine değindi.
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