Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın renklerine bürünen doğasıyla hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, zengin bitki örtüsü, gölleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sonbaharda ağaçların ve bitki örtüsünün sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle eşsiz manzaralar sunan kaldera, hafta sonunda doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçirerek krater göllerini ve çevresindeki doğal güzellikleri gezdi, fotoğraf çekti.

REKLAM

Diyarbakır'dan gelen İrfan Şengül, bölgenin sonbaharda fotoğraf tutkunları için güzel bir durak olduğunu söyledi.

Doğayla iç içe güzel vakit geçirme imkanı bulduklarını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Kalderayı gezmek için arkadaşlarımızla geldik. Her yer sonbahar renkleriyle süslenmiş. Zirvelerde kar var. Buhar bacasını ve krater göllerini gördük. Gayet güzel bir yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum."

Ziyaretçilerden Arzu Arkan da bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Burada bedenen ve ruhen kendinizi çok iyi hissedebileceğiniz bir ortam var. Herkesin burayı görmesini ve temiz havayı solumasını tavsiye ediyorum." dedi.

REKLAM

Dağcılardan Sedat Çağatay ise Nemrut Kalderası'nda düzenlenen etkinliklerin bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Kalderanın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunduğunu ifade eden Çağatay, "Kalderanın içi sonbahar renkleriyle süslenmiş. Zirvelerde kar var. Bu mevsimde burayı çok soğuk bekliyorduk ancak şu an hava oldukça güzel. Bölgede güzel bir renk cümbüşü hakim." diye konuştu.