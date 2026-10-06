Bolu'da aranan hükümlü yakalandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 06.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.S'yi panayır alanında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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