Kocaeli'den Bolu'ya gezi için gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanmadan önce ilerlediği zorlu güzergah görüntülendi. YedigöllerYığılca orman yolunda çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisinin yanı sıra uçurumların da bulunduğu görüldü.

Dün Bolu'ya geziye gelen Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 1417 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda çamura saplanarak mahsur kaldı. Gruptan haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda 13 kişiye sağ salim ulaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, çamura saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Minibüs, pickup aracına bağlanan halat yardımıyla balçığa saplandığı bölgeden kurtarıldı. Minibüsün bulunduğu YedigöllerYığılca orman yolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı görüldü. Ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki güzergah boyunca çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisinin yanı sıra uçurumların da bulunduğu dikkat çekti. Minibüsün çamura saplandığı noktaya ulaşmadan önce zorlu yolda ilerlediği güzergah görüntülendi.