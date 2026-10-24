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        Bolu'da sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

        Yeşilay Bolu Şubesi ile Yaşamkent Mahallesi işbirliğinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Bolu'da sağlıklı yaşam için yürüyüş düzenlendi

        Yeşilay Bolu Şubesi ile Yaşamkent Mahallesi işbirliğinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen yürüyüşte fiziksel aktivitenin önemi vurgulanırken sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

        Yürüyüşte mahalle sakinleri bir araya gelerek sohbet etti, komşuluk ilişkilerinin ve sosyal bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

        Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, gazetecilere, sağlıklı yaşamın yalnızca fiziksel aktivitelerle sınırlı olmadığını belirterek, insanlar arasındaki iletişimin, dayanışmanın ve birlikte vakit geçirmenin de yaşam kalitesine katkı sunduğunu ifade etti.

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        Erden, etkinliğe katkılarından dolayı Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Derya Bayar'a teşekkür ederek, yürüyüşe katılan mahalle sakinlerine de şükranlarını iletti.

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