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        Boluspor 11 haftadır galibiyet alamıyor 20 sezonluk 1. Lig serüveni tehlikede

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Vanspor FK'ya 30 mağlup olan Boluspor, 1 puanla ligin son sırasına demir attı. Çıktığı 11 maçta galibiyet yüzü göremeyen, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırıp kalesinde 25 gol gören kırmızıbeyazlı ekibin, 20 sezondur kesintisiz sürdürdüğü 1. Lig serüveni tehlikeye girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Boluspor 11 haftadır galibiyet alamıyor 20 sezonluk 1. Lig serüveni tehlikede

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Vanspor FK'ya 30 mağlup olan Boluspor, 1 puanla ligin son sırasına demir attı. Çıktığı 11 maçta galibiyet yüzü göremeyen, rakip fileleri sadece 3 kez havalandırıp kalesinde 25 gol gören kırmızıbeyazlı ekibin, 20 sezondur kesintisiz sürdürdüğü 1. Lig serüveni tehlikeye girdi.

        Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Boluspor, 12. haftada karşılaştığı Vanspor FK'ya 30 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Galibiyete hasret kalan Bolu temsilcisi, aldığı sonuçlarla ligde alt sıralardan kurtulamadı. Geride kalan 12 haftalık süreçte 10 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızıbeyazlı ekip, savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çekti. Çıktığı 11 maçta kalesinde 25 gol gören Boluspor, hücumda da etkisiz bir performans ortaya koydu. Rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabilen Bolu ekibi, bu istatistikle ligin en az gol atan takımı oldu. Eksi 22 averaja sahip olan kırmızıbeyazlılar, puan tablosunun son basamağında yer aldı.

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        Teknik direktör değişikliği de çare olmadı

        Boluspor'da kötü gidişatın ardından ligin 8. haftasında ABD'li Teknik Direktör Daniel Farrar ile yollar ayrıldı. Farrar'ın ardından takımın başına Mustapha Yatabare getirildi. Ancak teknik adam değişikliği de sonuçlara yansımadı. Yatabare yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet alan Boluspor, galibiyet hasretine son veremedi. Kırmızıbeyazlı ekibin ligin 10. haftasında Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşma ise yarıda kaldı. Boluspor'un 58. dakikada 10 önde götürdüğü mücadele, yoğun yağmur yağışı nedeniyle tamamlanamadı.

        20 sezondur kesintisiz 1. Lig'de mücadele ediyor

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        20072008 sezonundan bu yana aralıksız olarak 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, 20262027 sezonu itibarıyla üst üste 20. sezonunu geçiriyor. Kırmızıbeyazlı kulüp, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü bu lig serüveniyle Türk futbolunda önemli bir istikrar örneği ortaya koydu. Ancak bu sezon alınan sonuçlar, Boluspor'un uzun yıllardır devam eden 1. Lig macerasının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Ligin son sırasında bulunan ve hem savunmada hem de hücumda sorun yaşayan Bolu temsilcisinde, teknik heyet ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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