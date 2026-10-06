Kıbrıs gazisi Karadaş, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İdris Karadaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Giriş: 06.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İdris Karadaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Karadaş için Hasanlar köyünde tören düzenlendi.
Törene, Karadaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mudurnu Kaymakamı ve Göynük Kaymakamvekili Muhammed Furkan Okumuş, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve vatandaşlar katıldı.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Karadaş'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
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