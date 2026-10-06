Kıbrıs gazisi Karadaş, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Karadaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mudurnu Kaymakamı ve Göynük Kaymakamvekili Muhammed Furkan Okumuş, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.