Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey köyü kavşağında meydana geldi. Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil ile Mehmet Yavaş idaresindeki 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Yavaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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