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        Rize'de kurtarma çalışmasında ölen AFAD görevlisi Bolu'da defnedildi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Rize'de kurtarma çalışmasında ölen AFAD görevlisi Bolu'da defnedildi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Yaşamını yitiren Özkan'ın cenazesi, Bolu merkeze bağlı Hamzaköy'deki evine getirildi. Evde okunan duaların ardından helallik alındı.

        Bu sırada eşi Kübra Hafsa Özkan, kucağındaki 10 aylık oğlu Tarık'a babasının fotoğrafını göstererek vedalaşmasını istedi.

        Tarık'ın annesinin kucağındayken babasının fotoğrafını öpmesi, cenazeye katılanlara duygusal anlar yaşattı.

        Daha sonra omuzlarda taşınan Özkan'ın naaşı köy camisine getirildi.

        İkindi namazının ardından, cami imamı olan Şükrü Özkan, oğlunun cenaze namazını kıldırmak üzere musallaya geçti.

        Baba Şükrü Özkan, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, "Değerli devlet büyüklerim, kıymetli cemaatim, Allah razı olsun sizlerden. Bu kederli günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Dilin lal olduğu, kelimelerin bir şey ifade etmediği şu anda, 'Mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksiltmek suretiyle sizi deneriz, sabredenlere müjdele' buyuruyor. Bana düşen sabır. Sabredenlerden olmayı, Allah'tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Özkan'ın naaşı, dualar eşliğinde Hamzaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD yetkilileri, askeri personel, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Olay

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dün Fırtına Deresi'nde kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu AFAD görevlisi Ömer Faruk Özkan hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan 4 personel çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

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