Yeniçağa'da Hayvan ve Emtia Panayırı düzenlendi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.
İlçe pazar alanında gerçekleştirilen panayıra, Yeniçağa ve çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen esnaf katıldı.
Çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu panayırda, vatandaşlar, yöresel ürünlerden giyim eşyalarına, ev ihtiyaçlarından farklı ürünlere kadar çok sayıda ürünü inceleyip satın aldı.
Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, panayır süresince vatandaşların ve esnafın güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede tedbir aldı.
Geleneksel olarak düzenlenen panayır, ikinci etabın tamamlanmasıyla sona erdi.
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