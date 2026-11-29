Burdur'da başına tavayla vurdukları kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Burdur'da başına tavayla vurarak yaraladıkları kişinin 36 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Burdur'da başına tavayla vurarak yaraladıkları kişinin 36 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, E.Ö.T. telefonla aradığı H.A'yı (63), arkadaşı S.S.T'nin Emek Mahallesi 22034 Sokak'taki evine çağırdı.
Eve giden H.A, burada karşılaştığı M.T'nin tavayla başına vurması sonucu yaralandı.
Şüpheliler, H.A'nın üzerinde bulunan 36 bin lirayı alarak evden ayrıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, S.S.T, E.Ö.T. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bulunan 36 bin lira H.A'ya teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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