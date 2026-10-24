Burdur'da çıkan yangında 3 ev ve ahır hasar gördü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 24.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.
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