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        Burdur'da çıkan yangında 3 ev ve ahır hasar gördü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Burdur'da çıkan yangında 3 ev ve ahır hasar gördü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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