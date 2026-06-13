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        Burdur'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'da orta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Burdur'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'da orta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


        Musa Y. (71) idaresindeki 34 TG 6928 plakalı otomobil Burdur-Fethiye yolu Yassıgüme köyünde orta refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Cemile Y. (67) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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