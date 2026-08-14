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        Burdur'da gözaltı sırasında ölümle ilgili polis memurunun yargılanmasına devam edildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltı sırasında çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Burdur'da gözaltı sırasında ölümle ilgili polis memurunun yargılanmasına devam edildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltı sırasında çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

        Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Cafer D., sanık Ramazan Ç. ve aileleri, taraf avukatları ile hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ailesi katıldı.

        Duruşmada Kurama'nın ailesi sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Tutuklu sanık Cafer D. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan polis memuru Cafer D.'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

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        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve tutuksuz yargılanan sanıkların yargılanmasına devam edilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

        - Olay

        Burdur'un Bucak ilçesinde 2 Mart 2023'te bir otomobilde bulunan Ali Kurama, Murat T. ile Gizem T'nin sosyal medyadan canlı yayında polislere hakaret ettikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cafer D, Ramazan Ç. ve Ferhat A'nın Sazak mevkisinde söz konusu aracı yakaladığında Murat T. ile Ali Kurama'nın polis memurlarına bıçak çekmeleri üzerine çıkan arbedede yaralanan Ali Kurama'nın tedavi gördüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde olaydan 2 ay sonra hayatını kaybetmesi üzerine dosyadaki taraflar hakkında dava açılmıştı.

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        Mahkemenin verdiği kararda Cafer D.'nin 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanık Ramazan Ç'nin Ali Kurama'ya yönelik eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verilmişti.

        Sanık Murat T.'ye yönelik "kasten basit yaralama suçunu işlediğinden 112 gün adli para cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verilmişti. Heyet, müşteki sanık Gizem T.'ye de "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 380 gün adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

        Mahkeme heyeti, sanık Murat T'nin de "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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