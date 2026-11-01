Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Rıza A. (22) idaresindeki 15 ACT 477 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda Berkay D. (23) yönetimindeki 42 V 8714 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Berkay D, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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