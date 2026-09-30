Burdur'da motosikletten düşen sürücü yaralandı
Burdur'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Giriş: 30.09.2026 - 16:10 Güncelleme:
Burdur'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı 15 AEY 706 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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